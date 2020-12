Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 22/12/2020 a les 07:49

RECITAL POÈTIC



-‘VEUS D’ANDORRA’

El recital poètic Veus d’Andorra pretén agrupar en un mateix escenari les principals veus de la poesia del Principat per donar a conèixer la seva obra, publicada o inèdita. L’acte comptarà amb acompanyament musical. Hora: 20 h.

Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.



-'SABORS D'HIVER'

Alternativa màgica per seguir assaborint les delícies d’hivern: vi calent, xocolata desfeta, pa d’espècies i galetes de gingebre..., i plats cuinats per degustar en família, in situ o a casa. Avui actuació de Guillem Tudó.

Hora: 18.30 h.

Avinguda de les Nacions Unides. Escaldes.



ACTIVITATS



-'NADAL AL THYSSEN - L'ARBRE DELS DESITJOS’

Tothom podrà participar deixant-hi escrit el seu anhel. Aquesta performance estarà disponible, en horari d’obertura del museu, fins al 10 de gener del 2021 i es trobarà a l’exterior de l’equipament.

Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.



ACTIVITATS INFANTILS



-'CASETA DELS FOLLETS DE NADAL'

Caseta dels follets de Nadal, a la plaça Carlemany, on els nens i nenes podran entregar la seva carta als follets del Pare Noel.

Hora: de 16 a 19 h. Plaça Carlemany. Canillo.



-'EL CIRC DE NADAL'

El circ de Nadal arriba aquestes festes a Encamp. Un espectacle de circ per a petits i grans, amb acrobàcies, contorsionisme, malabars, rialles i fantasia. Un nou espectacle cultural que s’afegeix al cicle d’espectacles infantils de la parròquia.

Hora: 22 de desembre doble sessió a les 19 h. Sala de festes del Complex esportiu i sociocultural. Encamp.



-'EL POBLET DE NADAL'

Mercat de Nadal (plaça del Poble)

Nòria d’Andorra la Vella (plaça de la Rotonda)

Parc de Nadal (av/Meritxell - av. Riberaygua)

Espectacles itinerants per l’av. Meritxell

Oficina de Correus Màgica (plaça Guillemó)

Magic Selfies

Cavalcada dels Reis d'Orient (+ info a andorralavella.ad/nadal).

A diversos espais d’Andorra la Vella.



EXPOSICIONS



-'SICÍLIA' DE YOAN PÉRISSÉ'

Sicília és un plaer per a tots els sentits i, per tant, un autèntic plaer transcriure la seva identitat a través de les fotografies.

Totes les imatges d’aquesta exposició han estat preses durant el mes de febrer d’aquest any 2020 a Sicília.

Biblioteca Comunal.

El Pas de la casa



-'FRANCISCO SÁNCHEZ' Exposició de Francisco Sánchez.

Restaurant Mama Maria. Andorra la Vella.

Fins al 18 de febrer.



-'SAM BOSQUE’

Work in progress… és una selecció d’obres del projecte Crossing doors / Behind the windows que es presentarà el 2021 i que va ser creat, en part, durant el confinament de la primavera del 2020.

Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany.

Fins al 13 de gener.



-'ÈRIC ROSSELL I EMMA REGADA’

Emma Regada: L’obra Estira i arronsa està feta a partir de la tècnica de fotogravat i collage amb fil. Èric Rossell: L'artista utilitza retrats de grans personatges històrics vinculats al poder i a la reialesa per ser intervinguts per ell mateix, així els despersonifica per aportar un caràcter animal en un context social actual.

Galeria Taranmana. Escaldes-Engordany.

Fins al 10 de gener.



-'VIENTO EN LOS DEDOS, DE JAN’

Una exposició que mostra el procés de creació de l'àlbum Viento en los dedos, la continuació de l'aventura andorrana Les muntanyes voladores del famós personatge Superlópez, creat per Jan.

Museu del Còmic. La Massana.

Fins al 16 de gener.



-'SUPERHEROIS SHOROOM’

Superherois Showroom és una oportunitat per veure una fantàstica col·lecció privada sobre l’univers dels superherois: figures de mida real del Capità Amèrica, rèpliques del martell de Thor o de Thanos, figures articulades de Black Panther o Wolverine, cascs com el de Magneto i una selecció dels còmics més icònics...

Centre d'Art d'Escaldes-Engordany.

Fins al 30 de gener.