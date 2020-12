Avui és probable que no tinguis un dia fàcil a la feina o escola. Potser no et sentis bé, però no tan malament com per quedar-te a casa. Per tant podries estar una mica irritable, prenent com insults coses que no ho són i reaccionant en excés davant de situacions tensionantes. Podries fantasiejar amb fugir de l'tumult. ¡Aquesta no seria una bona idea! No obstant això, podries anar pensant en les properes vacances.