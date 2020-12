Avui la configuració astral et hauria d'ajudar perquè et enfocaments clarament en les teves metes. Si decideixes fer alguna cosa, tindràs l'energia i determinació per veure les coses acabades. No tinguis por d'enfrontar tasques desafiants. No hi ha res que t'agradi més que un bon desafiament! Tria una cosa que a la fi et brindi gratificacions veritables. Treballa hores extres per obtenir més diners o posa't en bon estat físic per perdre quilos.