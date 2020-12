Sempre es pot confiar en els teus contribucions a les discussions, ja sigui que et afectin o no. És clar que en general has consells útils d'impartir, i la teva saviesa és sovint apreciada. Però no sempre. Avui, per exemple, poden sorgir situacions complicades, i et costarà distingir entre el que està bé i el que està malament. Assegura't d'haver mirat la situació des de l'exterior abans d'emetre la teva opinió.