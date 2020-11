Este es el tipo de días que te encantan. La gent estarà molt receptiva contigo i observarà amb respecte com se salta ràpidament d'una idea a l'altra sense problemes. Però amb l’energia astral en joc, no és el dia ideal per aprofundir en una relació. El problema no eres tú, sino los demás. Las personas que te interesan no se obren y no hay nada que puedas hacer tu al respecto.