Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 22/11/2020 a les 06:58

LA PROPOSTA DEL DIA



-‘‘PROSTITUCIÓN' - 57a TEMPORADA DE TEATRE’

Tres actrius: Carmen Machi, Nathalie Poza i Carolina Yuste, compromeses com a dones i artistes, se submergeixen en un món ple de controvèrsia. Entrades exhaurides.

Hora: 19 h. Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Sant Julià de Lòria.



ACTIVITATS



-'UNICEF ANDORRA I EL MUSEU CARMEN THYSSEN ANDORR ORGANITZEN UN MURAL COL·LECTIU'

Amb motiu de la celebració del Dia mundial de la infància i sota el lema Reimaginem un futur per i amb els infants, el Museu Carmen Thyssen Andorra, amic d’Unicef, organitza un mural col·lectiu obert a tothom. Hi poden participar totes les persones interessades sense límit d’edat. Activitat gratuïta. Fins al 22 de novembre. Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.



-‘ITINERARI DE L'"ÚLTIM ESTIU A ORDINO"’

Pels entorns del Museu i la vila d'Ordino, que permetrà descobrir als assistents els escenaris on transcorre l'acció de la novel·la de l'escriptor Joan Peruga. El llibre narra una part de la història d’una de les famílies més influents del s. XIX d'Andorra i es podran reviure els passatges de la novel·la just al lloc on se succeeixen. Hora: 12 h.

Museu Casa d’Areny-Plandolit. Ordino.



-‘NÒRIA PANORÀMICA’

La nòria panoràmica, una de les novetats de la campanya de Nadal d’enguany. Els dies feiners obrirà de 18 a 22 h i els caps de setmana, festius i durant la campanya de Nadal ho farà d’11 a 23 h. El preu inicial del viatge serà de 7 € per als adults i de 5 € per als infants.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.



MÚSICA

-‘'ORDINO CLÀSSIC - 'Trio Claret'’

El programa homenatja els grans clàssics com Ludwig van Beethoven (en commemoració del 250è aniversari del seu naixement), Luigi Boccherini, Franz Schubert i Richard Strauss amb peces escrites per a trio de corda.

Hora: 12.30 h. Església parroquial d'Ordino.



EXPOSICIONS



‘QUAN RESPIRES’

Proposta de Judit Rodrigo i Marta Moran dins el projecte Haiku del grup de creació la Xarranca. Entrada gratuita.

La Peixera. Escaldes-Engordany.

Fins al 28 de novembre.



-‘OBLIT I IDENTITAT’

a mostra vol posar en relleu les capacitats transformadores de l’art a la societat andorrana i la dinamització del panorama cultural. Fomentar la investigació, la creació, la divulgació i la promoció d'artistes nacionals com a model cultural.

Galeria Pilar Riberaygua. Andorra la Vella.

Fins al 31 de desembre.



-‘MADRIU 8.8’

El ministeri de Cultura i Esports enceta una nova proposta per difondre l’art entre tota la ciutadania i de manera virtual. El projecte, anomenat (Re)descobrim exposicions, té com a principal objectiu la promoció i la difusió de l’art més enllà de les mostres presencials perquè així tothom pugui tenir accés i en pugui gaudir. La primera mostra que es podrà (re)descobrir a les xarxes d’Acció Cultural (@acciocultualandorra) és Madriu 8.8, la mostra fotogràfica que va rebre prop de 1.200 visitants durant el segon semestre del 2017 a l’Artalroc.

En línia

Fins al 31 de desembre.



-‘LA CLAU. APUNTS D'ART’

La clau és una introducció a l’art pensada per a persones no expertes en la matèria, en què es pretén compartir els aspectes fonamentals de l’art des d’un vessant poc acadèmic i des de l’experiència. Una clau d’entrada a la porta de l’art que ens ha d’obrir nous espais al coneixement i al gaudi.

La Bauhaus: la casa de la construcció, Aurora Baena Garròs.

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany. Escaldes-Engordany.



-‘VIENTO EN LOS DEDOS’, DE JAN

Exposició que mostra el procés de creació de l’àlbum Viento en los dedos, la continuació de l’aventura andorrana Les muntanyes voladores del famós personatge Superlópez, creat per Jan. Horaris d’obertura del museu: dimarts de 15 h a 19 h. Dimecres de 10 h a 14 h. Dijous i divendres de 15 h a 19 h. Dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.

Museu del Còmic. La Massana.

Fins al 16 de gener del 2021.



-'EXPOSICIÓ VIRTUAL 'QUAN EL PRESENT ESDEVÉ HISTÒRIA (1975-2020)’

En aquesta exposició farem un recorregut visual per explicar quins són els nostres objectius i les nostres funcions; veurem alguns documents emblemàtics que custodiem, i us explicarem què fem, quines seccions tenim, quins serveis oferim i alguns dels nostres reptes de futur. Arxiu Nacional d’Andorra (ANA).

Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.



VISITES



-'VISITA GUIADA PER ESCALDES - CALDEA I LA IMPORTÀNCIA DE L'AIGUA TERMAL’

Visitem els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea i fem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut a la història de la parròquia.

Hora: 17.30 h.

Parc de la Mola. Escaldes-Engordany