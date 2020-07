Les responsabilitats a la llar poden augmentar notablement avui, fent que et sentis com si fossis l'únic membre de la família que està fent el que ha de fer. És possible que cedeixis davant la tristesa, però no pensis en això durant molt de temps. Et sentiràs molt millor si fas un cop de mà i et fas càrrec de tot el que calgui fer i després et relaxes sortint a celebrar-ho.