De quin colo és un petó?

Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 05/07/2020 a les 11:33

TEATRE



-‘De quin color és un petó?’

Espectacle basat en el conte infantil de Rocio Bonilla, a càrrec de l'Escola Líquid Dansa.

Un espectacle fresc, dinàmic, poètic, visual i ple de color i moviment.

Plaça del Solà. Sant Julià de Lòria.

Hora: A les 18.30 h. Entrada gratuïta.



ESPECTACLES



-‘Un xic de rock’

Espectacle musical.

Plaça del Prat del Riu. Canillo.

Hora: A les 17 h. Entrada gratuïta.



MERCAT



-'Mercat d'ocació'

Mercat a l’aparcament d’Arinsal.

Poble d’Arinsal. La Massana

Hora: de 9 h a 14 h.



DOCUMENTAL



-'The story of plastic’

Andorra Sostenible us proposa descobrir de manera gratuïta i en exclusivitat aquest nou documental sobre la contaminació plàstica, els seus vincles amb el sector petroquímic i els activistes que lluiten contra aquesta problemàtica arreu del món.

Adreça de contacte per a inscripcions:

https://forms.gle/JcA3g7AHLp4jFw2K8

Fins al 8 de juliol.



MÚSICA



-'‘ONCA-Carrer ‘La música surt al carrer’'

Una nova iniciativa de la Fundació ONCA, que obre les portes i les finestres de l’art durant l’estiu. És un cicle per gaudir de la música al carrer que prioritza els artistes del país i els músics vinculats a la Fundació ONCA.

Fins al 31 d’agost.



VISITES



-'Visita guiada Andorra la Vella'

Visitem d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Punt de trobada al costat de l’escultura de Dalí a la plaça de la Rotonda. Inscripció prèvia obligatòria a:

AndorraFreeTour@gmail.com

WhatsApp: +376 384 708. Hora: cada dia a les 10.30 h. Fins al 2 d’agost del 2020.



-'Visita guiada Escaldes, Caldea i la imprtància de l'aigua termal'

Visitem els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea i fem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut a la història de la parròquia. Fem menció especial als centres culturals que es troben entre ells a poca distància, com són el CAEE (Centre d’Art d’Escaldes-Engordany), el Museu Carmen Thyssen i l’Artalroc.

Inscripció prèvia obligatòria a:

AndorraFreeTour@gmail.com.

WhatsApp: +376 384 708. Hora: cada dia a les 18 h. Fins al 2 d’agost del 2020.



-'Visites a la fàbrica de xocolata Xocland'

La primera fàbrica de xocolata d’Andorra és a la Massana, on es donen les millors condicions per fer-la: un clima generalment fred i sec de muntanya que ens permet produir una xocolata intensa i pura amb ingredients cent per cent naturals.

Xocland, la Massana

Fins al 31 de desembre.



-‘El romànic d’Andorra obert per a la temporda d’estiu’

Les esglésies més representatives del romànic andorrà obriran les portes durant dos mesos perquè tant els residents com els visitants puguin contemplar les mostres artístiques que contenen sis esglésies repartides arreu del país. Juntament amb les esglésies també es podrà gaudir de visites guiades al santuari de Meritxell. Fins al 31 d’agost.



EXPOSICIONS



-‘Gris,... grisos, ...’

Tríptic fotogràfic, acompanyat d’un haiku.

“Negre, absència de llum.

Blanc, llum.

Gris, punt intermig entre la captació de llum i la seva absència.

Pèrdua, estabilitat, indecisió, conformisme, experiència, sabiduria, tranquil·litat, protecció, reflexió, modèstia, respecte, fragilitat, subtilesa, inperfecció, serenitat, contemplació...”

Fins a l’11 de juliol.



-‘La fotografia de Narcís Darder i Ricard Duran. Barcelona anys 60' i imatges d'Andorra’

Selecció de fotografies en què es mostra la societat dels anys seixanta amb una mirada moderna, en color i blanc i negre.

Es recomana la reserva prèvia al tel.: 802 255 o a/e centreart@e-e.ad

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany.



-‘Astèrix, als orígens del mite’

Astèrix, el personatge creat per René Goscinny i Albert Uderzo, ha fet 60 anys en plena forma. En aquesta exposició podreu conèixer el procés de creació que els seus creadors van emprar per donar forma a un dels mites del còmic mundial.

Museu La Massana Còmic

Fins al 19 de setembre.



-‘Joan Monegal. El simbolisme estètic’

Una mostra retrospectiva amb la finalitat de ressaltar tant la riquesa creativa com la riquesa del llenguatge plàstic de Joan Monegal.

ArtalRoc

Av. Carlemany, 8.Escaldes-Engordany.

Fins al 13 de setembre.



-‘Històries de portes endins’

Ofereix bocins d’història interna dels museus a partir dels objectes, els espais o altres històries que li siguin properes.

Museus d’Andorra, Andorra la Vella.

Fins al 31 d’agost.