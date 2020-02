Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 12/02/2020 a les 07:18

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'Exposició 'No Animal Killer Here''

Caldea compta amb una exposició de Philippe Shangti, No Animal Killer Here. L'artista internacional, representant d'Andorra a la Biennal de Venècia 2019, denuncia el maltractament animal en una mostra d’una trentena de quadres i escultures que es pot visitar fins al 30 d'abril d’enguany. Després de l'èxit de l'exposició Art Is My Hope, estrenada a Caldea el novembre del 2018, l'spa termal acull 20 obres i 6 escultures que mostren la lluita per la causa animal. Quadres contra el comerç de pells, les curses de braus, el maltractament a la selva o una versió vegana de l'últim sopar són algunes de les peces que es poden veure en la col·lecció de l'artista internacional i contemporani.





TALLERS:

-'Cuina sense pares'

La Central–Servei de Joventut d’Andorra la Vella organitza un taller gratuït per prendre a cuinar plats tradicionals com l’escudella o el trinxat a càrrec d’Òscar Gaba, dinamitzador de La Central.

Caseta del Parc Central. Andorra la Vella (17.00 h)



-Taller per a adults: ‘El calendari japonès’

La Biblioteca Comunal d'Encamp organitza el taller amb unes jornades dedicades a la Xina i al Japó amb dues activitats. La primera serà avui al vespre, en la qual els participants descobriran el calendari japonès, des de quines són les seves dates assenyalades fins a la influència que ha tingut el canvi d'emperador en el calendari, i també aprendran a escriure algunes paraules. El taller és gratuït i les places són limitades.

Biblioteca comunal d’Encamp, Encamp (20.00 h)







EXPOSICIONS:



-'Amunt'

Amunt és un projecte de fotografia documental de llarg recorregut realitzat per Xavier Calvet durant anys d’execució i que continua més viu que mai. El turisme massificat sembla no tenir aturador.Edifici l'Estudi

La Capsa, Espais de Creació, Ordino.

Fins al 4 de març.



-'Un món de fantasia'

La sala d'exposicions del Comú d'Encamp acull l'exposició Un món de fantasia, de l'artista Yvette Groslimond, una mostra en què es pot veure escultura i pintura en un recorregut per un món de fantasia on la Yvette expressa, a través de diferents tècniques i formats, allò que la seva personalitat inquieta li demanava de fer en cada moment.

Sala d'exposicions del Comú d'Encamp

Carrer dels Arínsols, 1, Encamp. Fins al 28 de febrer.



-'Relats reals de supervivència, 1.255'

Vol donar veu a diversos testimonis de violència de gènere que han acudit al Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat des que es va crear, l’any 2006.

Servei de tràmits de l’Edifici administratiu

Carrer Prat de la Creu, 62-64. Fins al 19 d’abril.



-'Gaset Flinch'

L’espai escaldenc aplega una selecció del treball de l’alturgellenca. Es presenta sense títol, com un recorregut per les peces en fang refractari, en gres, algun gravat, obres en petit i gran format o de paret. Són peces que han triat juntes l’artista i les galeristes, Laia Maestre i Pilar Cortadella. És un passeig pel material habitual de l’artista, la terra, que fa així un repàs a la seva trajectòria per continuar endavant.

Art al Set Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany.Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'Ferrari, al Museu de l'Automòbil'

Andorra és un país que adora el motor. Fruit d’aquest amor, han nascut algunes col·leccions privades molt importants que situen Andorra en el mapa del patrimoni automobilístic. Una part d’aquestes col·leccions es pot veure al Museu Nacional de l’Automòbil d’Encamp. Aquesta passió no solament s’ha centrat en vehicles antics de tota mena, sinó també en les peces i els materials que envolten l’automoció, com ara cartells, matrícules o col·leccions de petits objectes. Aquest és el cas de la col·lecció de miniatures de Ferrari, que la fundació Bomosa ha cedit temporalment al Museu Nacional de l’Automòbil per fer-la conèixer.

Museu Nacional de l’Automòbil

Encamp. Fins al 31 de desembre.



-'#CthyssenEnFamília amb ‘Influencers’

Per segon any consecutiu el MCTA proposa una activitat familiar basada en el projecte dels alumnes de Batxiller en Ciències de l’Educació de l’UDA, en aquest cas promoció 2018-2019, que tenien el repte de crear una activitat lúdica i educativa dins un projecte curricular que sorgeix de la col·laboració. Aquesta edició del #CthyssenEnFamília planteja una missió a petits i grans: convertir-se en guies del Museu Carmen Thyssen Andorra per una estona d’una manera ben divertida. La complicitat serà essencial, i tots els participants aprendran sense adonar-se’n aspectes de les obres a través del joc. Els menors hi podran participar a partir de sis anys i obligatòriament acompanyats per un adult.

Cal fer reserva prèvia.



-'Art i Follia', a la fàbrica Reig Museu'

Art i Follia. Joan Obiols Vié. Psiquiatre i humanista obre les portes a la sala temporal de Fàbrica Reig Museu. Joan Obiols Vié (1918-1980), brillant psiquiatre i docent –va ser rector de la Universitat de Barcelona a la dècada dels setanta–, amant de l’art i activista cultural, col·leccionista eclèctic, home de tarannà dinàmic que es va enfrontar a la grisor intel·lectual del franquisme, serà el protagonista de l’exposició que enceta l’any a la Fàbrica Reig Museu, amb Art i follia, una mostra que obrirà les portes dijous de la setmana vinent i que ja va servir per inaugurar la programació del nou Espai Brossa barceloní.

Fàbrica Reig Museu

Sant Julià de Lòria.



-'Perico Pastor, ‘Pinzells en dansa’

'Pinzells en dansa, de Perico Pastor. Cinc anys sense exposar a Andorra i els pinzells no han parat. Heus ací el rastre d’aquest ball, sobretot l’empremta dels seus traços a la sala Oval del MNAC l’octubre del 2018, pel Big Draw, i algunes coses més, com les marines del 2016 –vistes de la Barceloneta, nocturnes i diürnes– o les pintures de l’any passat a Montpeller. I, per descomptat, alguns nus. Entrada gratuïta.

Ambaixada d’Espanya a Andorra

Prat de la Creu, 34. Andorra la Vella. Tel.: 800 032. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h i de 14.00 a 18.00 h.Fins al 21 de febrer del 2020.



-'Olympia Altimir, a la Mama Maria'

La galeria Mama Maria acull la primera exposició que la jove artista andorrana Olympia Altimir protagonitza al país, un recull d’obres que titula Un dia serà demà i que es podrà veure fins a final del mes de febrer. Altimir, graduada per l’Academy of Art de San Francisco, resideixa Los Angeles, on ja ha tingut l’oportunitat de formar part de diverses exposicions col·lectives, entre les quals una al Young Museum. Altimir presenta un conjunt d’olis i treballs que barregen tècniques en què predomina un realisme imaginatiu proper al simbolisme, amb elements naturals, influència dels paisatges pirinencs.

Mama Maria Andorra la Vella.

Fins al 28 de febrer.



-'El nu femení'

Mostra de treballs realitzats pels alumnes del monogràfic sobre pintura de nu femení, impartit per Antònia Miralles i Helena Guardia a l’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella entre octubre i novembre del 2019. Durant el curs els alumnes han aprés a representar el cos femení experimentant amb el modelatge en fang i també amb el dibuix i la pintura.

Vestíbul del Centre Cultural La Llacuna C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 - 6Andorra la Vella. Fins al 19 de febrer.



-'Sis artistes a taranmana'

Al Parc de la Mola escaldenc–justament als locals que ja havia ocupat una altra galeria, Art al Set– ha instal·lat Aminda Saludes aquesta sala que vol ser “eclèctica”, per on desfilaran creadors de casa i forans. Per començar, exposa obra de petit format –obra especialment feta per a l’ocasió– de sis dones: Rosa Mujal, Eve Ariza, Zoe, Judit Gaset, Gemma Piera i Jasmine Lilleby.

Galeria Taranmana

Passeig del Valira, 7. Escaldes-Engordany.

Fins al 29 de febrer.