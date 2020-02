'Com menja un caníbal' porta Núria Montes al Claror

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) posa a la venda les entrades del proper espectacle, Com menja un caníbal, que es presentarà el divendres 14 de febrer, a les 21.30 h, a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. L’espectacle, de la companyia La Virgueria, està coproduït per l'Escena Nacional d'Andorra i compta amb l'actriu andorrana Núria Montes al repartiment. Comparteixen elenc amb l’andorrà Guillem Barbosa, Patrícia Bargalló, Sílvia Capell, Arnau Comas, Maria Garrido, Guillem Gefaell, Carles Gilabert, Maria Pau Pigem i Lara Renard, que estaran dirigits per Isis Martín i Aleix Fauró. Explica la història de la Dora, que