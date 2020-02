La temporada d’òpera va presentar anit l’obra ‘Don Pasquale’ demostrant qualitat i agilitat vocal per part dels solistes

Tornami a dir che m’ami o torna’m a dir que m’estimes. Aquesta és l’ària que va interpretar la soprano Jonaina Salvador i el tenor Carlo Giacchetta amb frases musicals que deixaven un so dolç i lligat amb un piano sostenuto en alguns moments, que van deixar certa emoció a les més de tres-centes persones que van assistir ahir al vespre a l’estrena de l’òpera bufa o còmica Don Pasquale, de Gaetano Donizetti. L’obra segueix els dictats estilístics del belcantismo, amb la línia vocal dels personatges molt cuidada, ja que el cant és el gran protagonista, i que com a tal