Lichis i Rubén Pozo, píndola per a la mala salut de ferro de La Fada

El duet arriba a l’escenari de la capital en el marc de la gira ‘Mesa para dos’

És antològica, la mala salut de fer­ro que demostra tenir La Fada Ignorant –pràcticament l’única sala del país ara per ara amb programació estable–, que enguany encara ja els dotze anys de trajectòria. “Per la passió que hi estic posant, perquè sempre vaig sobre la corda fluixa”, diu per enèsima vegada Toni Fernández, alma mater del projecte, qui també per enèsima vegada segueix endavant després d’haver estat a punt de llançar la tovallola. Segurament perquè compta amb uns còmplices de luxe: músics amb molt de recorregut a qui agrada deixar-se caure de tant en tant per l’escenari de la capital.