El Cineclub de la Seu dedica un minicicle a Fellini

El Cineclub de la Seu organitza enguany un minicicle dedicat a Fellini amb motiu del centenari del seu naixement i un de dedicat a l'exposició d'aquest estiu a càrrec dels artistes locals amb motiu dels cinquanta anys del cineclub, My favourite Movies, en què cadascun d'ells va seleccionar un film important a la seva vida i hi va dedicar una pintura. D’entre les triades, el cineclub proposa I Vitelloni (Los inútiles), de Fellini, i El Fotógrafo del pánico (Peeping Tom), de Michael Powell. A part dels minicicles citats, cada trimestre programaran un parell de pel·lícules seleccionades per la Filmoteca de