Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Las aventuras del Doctor Dolittle Tràiler de la nova pel·lícula de les aventures del Doctor Dolittle

Actualitzada 30/01/2020 a les 06:45

CINEMES ILLA CARLEMANY

Las aventuras del doctor Dolittle 17:45 19:45 22:00

Aguas oscuras 17:30 20:00 22:30

Te quiero, imbécil 17:45 19:45 22:00

Bad Boys For Life 17:30 20:00 22:30

Jojo Rabbit 18:00 20:15 VOSE

Malasaña 32 17:30 1917 22:30



CINECLUB DE LES VALLS

In den Gängen 5 de febrer 21:30

Sorry, We Missed You 12 de febrer 21:30

Le jeune Ahmed 4 de març 21:30

La hija de un ladrón 11 de març 21:30

Parásitos 18 de març 21:30



PEL·LÍCULES:



-'Las aventuras del doctor dolittle'

Dir.: Stephen Gaghan. Int.: Robert Downey jr.

Després de perdre la seva dona, el Dr. John Dolittle es va tancar a la seva mansió amb l’única companyia dels seus d’animals exòtics. Però quan la jove reina cau malalta, Dolittle haurà de deixar la seva vida per embarcar-se en una èpica aventura a una mítica illa.



-'Aguas oscuras'

Dir.: Todd Haynes. Int.:Mark Ruffalo, Anne Hathaway.

Inspirada en una impactant història real, un tenaç advocat descobreix el fosc secret que connecta un nombre creixent de morts inexplicables amb una de les corporacions més grans de el món. En el procés, ho arrisca tot: el seu futur, la família i la seva pròpia vida.



-'Te quiero, imbécil'

Dir.: Laura Mañá. Int.: Quim Gutiérrez, Natalia Tena.

A Marc l’ha deixat la nòvia just quan anava a demanar-li matrimoni, l’han fet fora de la feina i torna a viure amb els pares. Amb aquest panorama, Marc està decidit a reinventar-se i triomfar, per això acudeix al lloc on tot es troba: internet.



-'Bad boys for life'

Dir.: Bilall Fallah, Adil El Arbi. Int.: Will Smith, Martin Lawrence.

Els detectius Mike Lowrey i Marcus Burnett tornen a fer de les seves. Ara Lowery passa per la crisi de la mitjana edat i Burnett vol retirar-se. Això sí, quan se’ls presenti un nou cas per resoldre, no dubtaran a tornar a treballar junts per última vegada.



-'Jojo rabbit'

Dir.: Taika Waititi. Int.: Scarlett Johansson, Roman Griffin Davis.Jojo Rabbit és un nen que viu en plena II Guerra Mundial. La seva única sortida és un amic imaginari, una versió de Hitler ètnicament incorrecta que incita els cecs ideals patriòtics de l’infant.



-'Malasaña 32'

Dir.: Albert Pintó. Int.: Begoña Vargas, Iván Marcos.

Malasaña 32 ens trasllada al Madrid dels anys 70, on una família s’instal·la al barri de Malasaña en una casa que es convertirà en el pitjor dels seus malsons.



-'1917'

Dir.: Sam Mendes. Int.: George Mackay Primera Guerra Mundial, dos joves soldats britànics, Schofi eld i Blake, reben una missió aparentment impossible. En una cursa contrarellotge, hauran de travessar el territori enemic per lliurar un missatge que evitarà un mortí fer atac contra centenars de soldats.