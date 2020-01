L'Academy of St Martin in the Fields i el ballet de Niça, a la Temporada

El cicle de la capital desgrana amb comptagotes un cartell on repeteix l’orquestra fundada per sir Neville Marriner, amb les ‘Estaciones porteñas’ de Piazzolla

Sigui a causa d’una nova estratègia comunicativa o per alguna altra raó desconeguda, els responsables de la Temporada continuen desgranant el cartell de la vint-i-sisena edició amb comptagotes. A l’actuació del tenor polonès Piotr Beczala dimecres de la setmana passada se sumen dues noves cites: el 13 de febrer serà el torn del Ballet Nice Méditerranée, companyia de dansa de la ciutat de Niça, mentre que el 19 de març (dijous en ambdós casos, i amb les vuit del vespre com a horari ja habitual) tornarà a passar per l’escenari del Centre de Congressos de la capital l’Academy of St