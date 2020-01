El grup de folklore portuguès canta les Janeiras a la catedral

El cap de setmana vinent, els membres del grup de folklore Casa de Portugal faran el tradicional cant de les Janeiras a la catedral de Santa Maria d’Urgell, després de la missa de dissabte a les 11.30 hores, que presidirà l’arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, a la qual seguirà un petit concert. Les Janeiras són una tradició portuguesa secular en què petits grups es reunien per anar porta a porta cantant i desitjant un bon any nou. Els caps de casa els convidaven a entrar a la seva llar i després de la cantada els oferien productes. Actualment,