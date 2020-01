El Consell engega la creació d'un marc legislatiu per als creadors

Els grups parlamentaris aproven per unanimitat la proposta socialdemòcrata de definir l’estatut de l’artista en aquesta legislatura

Com un cor ben afinat, tots els grups parlamentaris van donar suport a la proposta del PS –esmenada pels liberals– de posar en marxa un estatut de l’artista, és a dir, un marc legal que estableixi els seus drets (laborals, de protecció social) i deures (fiscals). La resolució, aprovada per assentiment, diu que d’aquí a sis mesos s’haurà enllestit un informe on quedi definit què és un artista i què les indústries culturals, i a finals d’any estarà fet el diagnòstic de la seva situació –via el llibre blanc de la cultura en què treballen el Govern i la Fundació