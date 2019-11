Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 17/11/2019 a les 07:27

LA PROPOSTA DEL DIA



-'LA PROPOSTA DE VAQUERO, A ARTALROC'

Del llambreig a la penombra, de Julio Vaquero, ocuparà la sala d’exposicions del Govern, ArtalRoc. La mostra, comissariada per Christina de Vreeze, recull una selecció d’obres procedents de diverses fundacions i col·leccionistes privats. En total, un conjunt de 25 obres, entre les quals s’inclouen pintures i escultures de diferents formats i etapes de la trajectòria artística de Vaquero, un recorregut pel seu univers particular i l’evolució del seu llenguatge artístic. Hi seran presents els dibuixos en negre de la primera etapa de l’artista, la sèrie de pintures Museu robat, les escultures-mobles més conegudes i les darreres pintures de flors.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8.

Horaris: de dimarts a la tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h.

Escaldes-Engordany.

Fins al 12 de gener.



EXPOSICIONS



-‘ÇA CHAUFFE POUR LA PLANÈTE’

L’exposició recull una trentena de dibuixos –seleccionats d’entre els que van aparèixer al llibre homònim publicat per Gallimard– sortits dels llapis d’autors d’arreu –164, de 64 països, integren l’associació Cartooning for Peace– i que suposen un crit d’alerta sobre el dany que l’home infligeix al planeta. La mostra recull aportacions de Tignous, col·laborador de Charlie Hebdo assassinat en l’atemptat. D’ell és el panda

que barra el pas valentament a les trituradores d’arbres que desforesten el seu hàbitat, referència a la icònica imatge a la plaça de Tiananmen.

MW Museu de l’Electricitat

Encamp.

Fins al 31 de desembre.



-‘LA CASA ROSSELL, UNA MIRADA INTERIOR’

Documentada des del segle XV, la Casa Rossell d’Ordino és una de les més importants d’Andor­ra, ja sigui des del punt de vista econòmic com des del polític. Al marge de ser una de les grans propietàries del país, la família Rossell compta amb personatges públics importants, entre els quals destaca Antoni Fiter i Rossell (1706-1748), redactor del Manual Digest. La mostra se centra en diversos àmbits de la vida de la família Rossell representats simbòlicament pels objectes i organitzats per escenografies temàtiques (la riquesa i les propietats, la vida domèstica, la vida social i cultural, etcètera).

Era del Raser. Baixos del Museu Postal

Ordino. Fins al desembre.



-'GASET FLINCH'

L’espai escaldenc aplega una selecció del treball de l’alturgellenca.Es presenta sense títol, com un recorregut per les peces en fang refractari, en gres, algun gravat, obres en petit i gran format o de paret. Són peces que han triat juntes l’artista i les galeristes, Laia Maestre i Pilar Cortadella. És un passeig pel material habitual de l’artista, la terra, que fa així un repàs a la seva trajectòria per continuar endavant.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'INFLUENCERS EN L'ART'

La quarta proposta de l’equipament escaldenc, Influencers en l’art. De Van Goyen al pop art, exhibeix vint-i-set treballs (incloent-hi dues escultures, d’Auguste Rodin i Manuel Hugué) que exploren la manera com algunes obres, alguns artistes, van influenciar coetanis o les generacions que els van seguir. Desfilen novament grans noms de la pintura, de Claude Monet a Antoni Saura, de Ramon Casas a Eliseu Meifrèn, en un recorregut que s’inicia al segle XVII i acaba a l’art urbà i pop del segle XXI.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores. Fins al setembre del 2020.



-'FOTOGRAFIES A BINGO ART'

El cicle d’exposicions Bingo Art exhibeix l’obra de Joan Manel Zamora, fotògraf especialitzat en paisatges i viatges. En aquest recull es troba principalment un conjunt de fotografies panoràmiques grans de la vall d’Incles, Entor i Montaup fetes en llenç, així com dues il·lustracions de Casa de la Vall i de FEDA més petites, impreses sobre metall. Per a Zamora, tot i haver publicat part de les imatges a revistes internacionals especialitzades com Digital Photo Magazine o DNG Photo Magazine, aquesta és la primera exposició que fa al país.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella. Horaris: de 17 a 3 h, cada dia.

Fins al 10 de novembre.