La sala la Immaculada de la Seu acollirà dimarts vinent a les vuit del vespre la presentació de Consciència, primera novel·la de Teresa Colom, poetessa i escriptora nascuda a la capital alt-urgellenca. L’acte estarà conduït per Climent Miró, historiador urgellenc, com ja va fer en l’acte celebrat dimarts passat a Andorra, organitzat per la llibreria La Puça.