L''acqua alta' obliga a tancar el pavelló a la fira de Venècia

La data de cloenda oficial de la Biennal de Venècia està marcada al calendari per al proper dia 24. No obstant això, l’important episodi d’acqua alta que viu aquests dies la ciutat dels canals, que ha provocat importants inundacions, ha fet que els pavellons tanquin les portes –si més no momentàniament– per evitar inundacions. Així ho fa l’ocupat per les obres de Philippe Shangti, el representant d’Andorra, una instal·lació que, expliquen des del ministeri de Cultura, no ha patit cap dany.

L’episodi, tal com va detallar el ministre portaveu, Eric Jover, ha estat el més important des de l’any 1966. A