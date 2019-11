Julio Vaquero exposa a ArtalRoc

Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 14/11/2019 a les 07:02

LA PROPOSTA DEL DIA



-'JULIO VAQUERO'

Del llambreig a la penombra, de Julio Vaquero, ocuparà la sala d’exposicions del Govern, ArtalRoc. La mostra, comissariada per Christina de Vreeze, recull una selecció d’obres procedents de diverses fundacions i col·leccionistes privats. En total, un conjunt de 25 obres, entre les quals s’inclouen pintures i escultures de diferents formats i etapes de la trajectòria artística de Vaquero, un recorregut pel seu univers particular i l’evolució del seu llenguatge artístic. Hi seran presents els dibuixos en negre de la primera etapa de l’artista, la sèrie de pintures Museu robat, les escultures-mobles més conegudes i les darreres pintures de flors.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8.

Horaris: de dimarts a la tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h.

Escaldes-Engordany.

Fins al 12 de gener.







TEATRE



-'UNA ILÍADA'

En el marc de la 55a Temporada de Teatre, Una Ilíada. Lisa Peterson i Denis O’Hare van agafar la Ilíada d’Homer per reduir-la a un potent monòleg sobre la insalvable atracció humana per la violència, la destrucció i el caos. El ressò de la lluita entre grecs i troians –com va escriure el crític del The New York Times– que es repeteix violentament en la nostra vida i en els nostres desitjos. Eduard Farelo, dirigit per Juan Carlos Martel Bayod, assumeix totes les veus d’aquesta colossal epopeia. Les veus dels déus, dels herois, dels guerrers i dels reis, el fragor de les batalles i el llunyà rumor de les passions transformades en mites gairebé universals. Tot condensat en la força de la paraula d’un sol actor.

Teatre Comunal (21.30 h)

Andorra la Vella.



XERRADES



-'DIABETIS I REPTES'

Conferència Els somnis es compleixen?, a càrrec de Josu Feijoo, amb motiu del Dia mundial de la diabetis. Josu és el primer i únic astronauta diabètic del món. A més, és un esportista diabètic amb una trajectòria esportiva impressionat.

Sala d’actes de MoraBanc (19 h)

Andorra la Vella.



EXPOSICIONS



-‘ÇA CHAUFFE POUR LA PLANÈTE’

L’exposició recull una trentena de dibuixos –seleccionats d’entre els que van aparèixer al llibre homònim publicat per Gallimard– sortits dels llapis d’autors d’arreu –164, de 64 països, integren l’associació Cartooning for Peace– i que suposen un crit d’alerta sobre el dany que l’home infligeix al planeta. La mostra recull aportacions de Tignous, col·laborador de Charlie Hebdo assassinat en l’atemptat. D’ell és el panda

que barra el pas valentament a les trituradores d’arbres que desforesten el seu hàbitat, referència a la icònica imatge a la plaça de Tiananmen.

MW Museu de l’Electricitat

Encamp.

Fins al 31 de desembre.



-‘LA CASA ROSSELL, UNA MIRADA INTERIOR’

Documentada des del segle XV, la Casa Rossell d’Ordino és una de les més importants d’Andor­ra, ja sigui des del punt de vista econòmic com des del polític. Al marge de ser una de les grans propietàries del país, la família Rossell compta amb personatges públics importants, entre els quals destaca Antoni Fiter i Rossell (1706-1748), redactor del Manual Digest. La mostra se centra en diversos àmbits de la vida de la família Rossell representats simbòlicament pels objectes i organitzats per escenografies temàtiques (la riquesa i les propietats, la vida domèstica, la vida social i cultural, etcètera).

Era del Raser. Baixos del Museu Postal

Ordino. Fins al desembre.



-'GASET FLINCH'

L’espai escaldenc aplega una selecció del treball de l’alturgellenca.Es presenta sense títol, com un recorregut per les peces en fang refractari, en gres, algun gravat, obres en petit i gran format o de paret. Són peces que han triat juntes l’artista i les galeristes, Laia Maestre i Pilar Cortadella. És un passeig pel material habitual de l’artista, la terra, que fa així un repàs a la seva trajectòria per continuar endavant.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.