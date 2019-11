Ordino estudia si integra la ruta pels molins fariners en el catàleg turístic de la parròquia

Actualitzada 12/11/2019 a les 06:54

Agències Ordino

Una vintena de persones relacionades amb el món de la cultura i el patrimoni andorrà van ser les primeres a fer una ruta per la vintena de molins fariners que es van assentar a la llera del Valira d’Orient. Un camí amb el qual el comú d’Ordino vol tornar a posar sobre la taula un model de producció que va estar en funcionament fins al segle XVIII. Amb la visita d’ahir, que ha anat des de l’església de Santa Bàrbara fins a la Cortinada, es vol comprovar si rutes guiades com aquesta poden entrar al catàleg turístic de la par­ròquia perquè els visitants, però també aquelles persones interessades en la història de l’Andorra rural, puguin conèixer de quina manera es treballava el blat amb l’ajuda de la força del riu.

Segons la cap de Turisme de la parròquia, Cristina Ariño, la iniciativa va sorgir arran de la investigació feta per l’historiador i escultor de la pedra seca Ton Naudí, sobre les moles farineres. Naudí, amb la guia de muntanya Gemma Adellach, van explicar als assistents tot el que s’amaga darrere d’uns edificis, molts dels quals arriben derruïts als nostres temps. “A l’època existien cases de pagès bastant riques que tenien les seves pròpies moles”, va explicar Ariño durant el recor­regut.