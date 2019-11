Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Actualitzada 11/11/2019 a les 07:12

CINEMES ILLA CARLEMANY

Estafadoras de Wall Street 18:00 20:10 22:30

Detectiu Conan 20:00

Pequeñas mentiras... 17:30 22:30

Pequeñas mentiras... (en francès) 20:00

Terminator: destino oscuro 20:00 22:30

Los Rodríguez y el más allá 17:45

Doctor Sueño 22:15

Maléfica: maestra del mal 17:30

La familia Addams 17:45 19:45

El silencio de la ciudad blanca 22:00

Joker 19:45 22:15

Abominable 18:00



CINEMES GUIU

La familia Addams 20:00

Terminator: Destino oscuro 22:15

Parásitos 19:45

Mientras dure la guerra 22:15



CINECLUB DE LES VALLS

Pájaros de verano 13 de novembre 21.30

The Miseducation of Cameron Post 20 de novembre 21.30

Petra 27 de novembre 21.30



PEL·LÍCULES:



-'ESTAFADORAS DE WALL STREET'

Dir.:Lorene Scafaria. Int: Jennifer López.

Inspirada en fets reals. Un grup d’strippers s’uneix per estafar els seus clients, rics magnats de Wall Street. Quan Elizabeth, una periodista del New York Magazine, comença a investigar, elles veuran perillar el seu negoci.



-'DETECTEIU CONAN: EL PUNY DE SAFIR BLAU'

Dir.: Tomoka Nagaoka.

Makoto, el karateka de les 400 victòries i cap derrota, participa en un prestigiós torneig d’arts marcials. Ran Mouri i la seva amiga Sonoko hi aniran per animar-lo.



-'PEQUEÑAS MENTIRAS PARA ESTAR JUNTOS'

Dir.: Paco Arango. Int.: Eduard Soto.

Angoixat i a la vora de la depressió, Max decideix passar sol un llarg cap de setmana a la casa de la costa.



-'TERMINATOR: DESTINO OSCURO'

Dir.: Tim Miller. Int: Will Smith, Linda Hamilton.

Sarah Connor i un híbrid de cíborg i humà hauran de protegir una jove d’un nou Terminator líquid que ve del futur.



-'LOS RODRÍGUEZ Y EL MÁS ALLÁ'

Dir.: Paco Arango. Int: Eduard Soto.

Tot canviarà per als Rodríguez quan descobreixin que el difunt avi era, en realitat, d’un altre planeta.



-'DOCTOR SUEÑO'

Dir.: Janell Sammelman, Mike Flanagan.

Danny Torrance, traumatitzat i amb problemes d’alcoholisme, contacta amb una nena, Abra Stone, a qui ha de rescatar d’un grup de viatgers que s’alimenten dels nens que posseeixen el do del resplandor.



-'LA FAMILIA ADDAMS'

Dir.: Conrad Vernon, Greg Tiernan.

La família Addams torna a la gran pantalla amb la primera comèdia d’animació sobre aquest esgarrifós i excèntric clan.



-'EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA'

Dir.: Daniel Calparsoro.

Vitòria, 2019. Els cadàvers d’un noi i una noia de vint anys apareixen nus a la cripta de la Catedral Vella. Unai López de Ayala, un inspector expert en perfils criminals, ha de caçar l’assassí.



-'MALÉFICA: MAESTRA DEL MAL'

Dir.: Joachim Rønning. Int.: Angelina Jolie

Té lloc diversos anys després dels esdeveniments narrats a la primera pel·lícula, i explora la relació entre Maléfica i Aurora i les aliances que es formen per sobreviure a les amenaces del màgic món en què habiten.



-'JOKER'

Director: Todd Phillips, Int.: Joaquin Phoenix.

Arthur Fleck és un home a qui la societat ignora. Només vol dedicar-se a fer riure, però una sèrie d’esdeveniments tràgics li produiran un canvi dràstic.