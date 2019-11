Ballant, de Mozart a Ravel

Sol anar així la vida: o tot o res. El ballarí Borja Fernàndez Vilaplana està en un d’aquests moments dolços en què tot ve de cara i els projectes s’amunteguen: acaba de passar pel Centre Cultural de Terrassa amb el ‘Rèquiem’ de Mozart i torna a l’Auditori, amb Ravel.

S‘han d’aprofitar els projectes quan arriben, ni que sigui a expenses del desgast físic que sovint suposen –“són vuit o nou hores diàries ballant, quan he tingut uns dies de descans el cos no s’hi habitua”–. Al jove ballarí lauredià la col·laboració amb la companyia de Maria Rovira, Crea Dance, li està deparant un seguit de projectes que reben una resposta de la qual pot trobar-se més que satisfet, assegura. Boníssimes van ser les crítiques rebudes per l’espectacle estrenat el passat dia 19 al Centre Cultural de Terrassa, un Rèquiem de Mozart on va ser assistent de la coreògrafa, a