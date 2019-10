L’escola d’especialistes de cinema, que es va posar en marxa el curs passat, busca “una identitat pròpia”, una oferta diferenciada i centrada en el país –és a dir, en la neu–. L’objectiu final seria aconseguir un títol homologat pel Ministeri d’Educació.

'Freeriders' i esgrima futurista

Alba Doral

Deu alumnes estan ja inscrits i iniciant la formació en prevenció de riscos en l’especialitat freeriders, que es completarà amb el de conducció evasiva de precisió, explica l’impulsor de l’escola, Gerard Miralles, que inicia una nova etapa al capdavant del centre, desvinculant-se de les escoles de Barcelona i Madrid d’Ángel Planas. Totes dues branques estaran orientades a preparar especialistes que treballin davant de les càmeres (producció cinematogràfica i publicitària) o en espectacles en viu. L’oferta formativa del centre es completa amb una tercera especialitat, la d’esgrima escènica, que en aquest cas ofereixen en col·laboració amb l’associació Frikis d’Andorra, amb els quals, a banda, impulsen un club esportiu amb el qual confien participar en campionats internacionals.

Deu alumnes –freeriders semiprofessionals, explica Miralles– han començat ja la formació en una de les especialitats que imparteix el centre. Plana, tot i que desvinculat ara de l’activitat, segueix supervisant la creació dels temaris, una tasca en què també col·labora la productora In Extremis Films. “Necessitem preparar un temari i un pla educatiu, 3.000 hores de temari, que és el que correspon a una FP”, apunta Miralles, per aconseguir l’homologació del títol per part d’Educació. Hi ha hagut converses, hi afegeix, i creu que les perspectives són bones. “Però finalment depèn d’ells”, és a dir, de les autoritats educatives. “Sembla que estan interessats, però és un procés llarg i s’ha d’aconseguir que continuïn estant-ho”.

L’activitat lectiva se centra de moment, dèiem, en la part teòrica. La pràctica comenci un cop obrin les pistes d’esquí. En el cas de la conducció de precisió, el procés está menys avançat: dissenyen el temari en col·laboració amb el circuit Andros, però necessiten dotar-se de material, com els cotxes on realitzar les pràctiques.

Mentre, tiren endavant també la tercera especialitat, la d’esgrima artística. Amb dues modalitats: la històrica, amb formes de lluita medievals, i la futurista. En aquest últim cas és on entren en joc els Frikis d’Andorra. “No només col·laboraran en el disseny del temari lectiu, també sumen esforços per crear un club que permeti anar a competicions. En aquest cas estan en converses amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruíz”, segons Miralles.

Tenen també previst ja el professorat, amb Sarilen González com a mestre d'Armes. És organitzadora dels campionats nacionals i de la Primera Copa Internacional D'Esgrima Artística d'Europa especialitzada en Direcció Artísitca i Esgrima Grand Siècle. S’hi sumaran Alain Bagnasco Especialitzat en la modalitat Grand Siècle, i mestre d'armes d'esgrima Esportiva i militar desde 1980; Daniel Blasco i Thibon de Sèze, especialitzats en Esgrima Feodal i Arts Marcials Medievals.