El 'Pessebre vivent' renova la direcció, amb Codina i Pericas

Actualitzada 25/10/2019 a les 07:08

La sisena edició de l’històric Pessebre vivent –que s’estrenarà el 13 de desembre a les nou del vespre i se’n faran dues funcions més, l’endemà, dissabte– arriba enguany amb una renovada direcció artística, assumida per Mireia Codina i Cristina Pericas.

El conseller de Cultura d’Escaldes-Engordany,Salomó Benchluch, va recordar que el que es vol aconseguir amb aquest esdeveniment és retre un homenatge al pioner, als creadors i a les ciutadanes i ciutadans que “van fer possible aquells primers anys èpics” de la representació. La proposta d'aquest any compta amb un pressupost de 25.000 euros i, com ja és habitual, es desenvoluparà a la part alta d’Escaldes, “on es recrearan els paisatges de l’Engordany dels anys cinquanta i seixanta”.

Els assajos començaran el 8 de novembre, a les 19 hores, al Prat del Roure. Les anteriors edicions van sumar més de 100 actors i figurants, i també hi van prendre part comerciants i associacions culturals, com és el cas de l’Esbart Santa Anna.