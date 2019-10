Gaset Flinch: nou horitzó

Va treballant cada dia, va buscant noves coses, algunes que funcionen i que acabarà ensenyant, però de moment Judith Gaset Flinch (la Seu d’Urgell, 1963) està en una fase que explica gràficament: “Entreno cada dia però encara no sé quan correré la marató.” En espera d’obra nova que es decideixi a mostrar, l’escultora protagonitza, no obstant això, una exposició a la galeria Art al Set, mostra que torna a treure-la a la palestra després d’una aturada i absència de les sales de set anys. L’exposició serveix com a tret de sortida de la col·laboració amb la galeria.

L’espai escaldenc aplega una