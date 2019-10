Teresa Colom, camp a través

Diu Teresa Colom que escriure poesia és com endinsar-se en la foscor de la terra mentre que la narrativa és córrer camp a través. Doncs en una carrera de fons, la de la novel·la, prova fortuna i tira de ciència-ficció per plantejar-se, a ‘Consciència’, la vida sencera.

La primera novel·la de Colom, i segon llibre de narrativa després dels relats de La senyoreta Keaton i altres bèsties, serà al carrer el proper dia 6. Això li acaben de confirmar des d’Empúries, segell amb què repeteix en aquest segon pas a la narrativa. “Com en la poesia, et trobes davant el full en blanc, però si per fer poesia grates cap a on és fosc, fas espeleologia, aquí corres una llarga distància.” No obstant això, Consciència promet diversos nivells de lectura: hi ha el de l’avidesa que provoca un thriller però també el de ressorgir de la lectura