Doncs que visca la bohèmia

Nova entrega d’aquest esforçat projecte posat en marxa ja fa cinc temporades per Andorra Lírica. ‘Bohemios’, sarsuela d’Amadeo Vives, va pujar a l’escenari del Claror ahir al vespre, una proposta que va aconseguir omplir ben bé la meitat de l’aforament.

No havia passat encara pel cartell d’Andorra Lírica cap proposta del género chico i ja tocava. Jonaina Salvador, impulsora de tot aquest engranatge, va optar per l’autor d’una de les més conegudes, Doña Francisquita, per a l’escenari lauredià. I va aconseguir novament el repte de muntar-la, en aquesta barreja de treball professional i espai on donar cabuda a tothom que li confereix un aire indecís però que probablement amb temps i paciència acabi fructificant en quelcom de molt potent per al país.

Salvador va tornar a assumir el paper de soprano (Cosette Lisan), acompanyada per Antoni Lliteres (Roberto Randel) i un