El cap de setmana, final del tercer concurs de música d'autor a La Fada Ignorant

Dissabte i diumenge se celebrarà a l’escenari de La Fada Ignorant la final del tercer concurs de música d’autor. Dissabte hi passaran Xavi Pérez Torrent (Andorra), Overwiew (Vic), Laia dels Vents (Barcelona), Víctor Bonell (Madrid), Conchas de Mango (Sabadell), Projecte Mau (Girona), Teo Boy Curcio (Argentina), Chicharro (Barcelona) i David Bitter (Granollers), així com Fogem (la Bisbal l’Empordà).

Pel que fa a diumenge, desfilaran Quim Salvat (Andorra), Mike LaMotta (Granollers), Júlia Beatloop (Menorca), Gran vista 78 (l’Hospitalet), Vol Menor (Barcelona), Green Note (Andorra), Joan Blau (Barcelona), El Tren de la Musa (Andor­ra), Joan Lorente (Mataró), Alba Asensi (Alacant) i Tom Edwards (Gal·les).

El jurat està integrat per Oriol Vilella, Richard Imbernón, Landry Riba, Cristina Paredes i Rosa Alberch, i a la final també s’afegirà El Sobrino del Diablo.