La comissió , que es reuneix avui i demà a Cal Pal, té l'objectiu d'avaluar l'estat de coneixement d'aquesta tècnica de construcció i l'estat de conservació al país

Riva i Torres reben els experts de la pedra seca La propietària de Cal Pal, Maria Reig, juntament amb la ministra de Cultura, Sílvia Riva i director de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera SFGA/CEsteve

Actualitzada 27/09/2019 a les 17:33

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, han rebut aquest matí a la comissió d'experts de la pedra seca que es reuneixen avui i demà a Cal Pal. La trobada té com a objectiu definir les polítiques que Andorra haurà de seguir durant els pròxims anys sobre aquesta tècnica de construcció i la relació amb el paisatge, ja que s'emmarca en el projecte 'Primera Pedra' que impulsa Cal Pal amb la col·laboració del ministeri de Cultura. Sílvia Riva ha destacat la voluntat de l'executiu de tirar endavant el programa per la salvaguarda de les construccions de la pedra seca i ha defensat els objectius de desenvolupament sostenible amb la interrelació entre els diferents ministeris del Govern.

La primera reunió de la comissió d'experts se centrarà a avaluar l'estat de coneixement de les tècniques de la pedra seca i l'estat de conservació al país, així com proposar polítiques de formació i transmissió generacional i integrar la pedra seca en el paisatge de manera natural amb polítiques concretes mediambientals, agrícoles i ramaderes.