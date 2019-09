L'art torna als jardins d'Ordino

Els racons del poble tornen a convertir-se en galeria oberta per a una vintena de creadors

Una vintena d’artistes, la meitat andorrans, integren la nòmina dels creadors que se sumen a la tercera edició de l’Ordino Jardins d’Art, iniciativa posada en marxa per convertir els racons del poble en una improvisada galeria a l’aire lliure. No només exhibeixen el seu treball, sinó que la proposta inclou una part competitiva, amb un primer premi de 4.000 euros per al guanyador, que també –i aquesta és una novetat de la present edició– tindrà l’oportunitat de protagonitzar una mostra individual al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, que suma així sinergies amb la proposta ordinenca. Com la galeria Mama Maria, de Toni