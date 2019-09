Actualitzada 12/09/2019 a les 07:01

El consell de ministres va aprovar la renovació del conveni amb el comú d’Ordino i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per al projecte d’arqueologia del paisatge a la parròquia. El pressupost per a la campanya del 2019 és de 19.500 euros: Cultura hi aportarà 13.500 euros i la resta, el comú.