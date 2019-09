'The Sisters Brothers' reinicia el cartell del Cineclub de les Valls, amb deu pel·lícules

Actualitzada 09/09/2019 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

Joaquin Phoenix protagonitza The Sisters Brothers, un western modern que li va reportar al director, Jacques Audiard, reconeixements com el de millor realitzador als festivals de Venècia i Canes de l’any passat. Amb aquest títol arrenca la temporada de tardor del Cineclub de les Valls, una nova aposta pel cinema d’autor i l’eclecticisme on es torna a programar La muerte de Stalin, d’Armando Iannucci, a causa que en la temporada passada la distribuïdora no va facilitar el títol demanat.

Les projeccions tornaran a ubicar-se a l’espai habitual, el teatre Comunal, després de les obres de reforma, que s’han dedicat entre altres aspectes a millorar la confortabilitat de les butaques, un dels aspectes més desagraïts de l’equipament fins ara.

Al setembre programa només dos dels films dels deu previstos: després de dimecres només hi haurà una altra sessió, el 18, amb el documental Hamada, signat per Eloy Domínguez Serén i que aborda la vida als campaments del Sàhara.

Quatre títols estan previstos per a l’octubre, que s’iniciarà el 2 amb Els dies que vindran, de Carlos Marques-Marcet. La següent sessió serà per a The Breadwinner (El pan de la guerra), animació de la irlandesa Nora Twomey. Després, La chute de l’empire américain, del canadenc Denys Arcand, i The death of Stalin.

Pel que fa al mes de novembre, la primera cinta a projectar-se serà Arctic, de Joe Penna, producció islandesa que narra l’aventura d’un aviador que espera pacientment ser rescatat enmig de la immensitat gelada. El 13, Pájaros de verano, producció colombiana de Ciro Guerra. El 20, The Miseducation of Cameron Post, de Desiree Akhavan. Per acabar, Petra, de Jaime Rosales.