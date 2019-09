El gruix de les obres de reforma al Rosaleda ja estan acabades

La recepció provisional de la futura seu de Cultura es farà aquest mes

El gruix de les obres de rehabilitació a l’antic hotel Rosaleda, reformat per encabir-hi bona part dels serveis del ministeri de Cultura, està ja acabat. Només quedarà en obres la part sud-oest de la parcel·la en la qual es construeix un edifici aparellat que es destinarà a reserves de béns mobles. Així, doncs, està previst fer-ne la recepció provisional al llarg d’aquest mes.

Mentrestant, en previsió d’un trasllat que ja sembla imminent, el Govern va convocar un concurs per proveir-se dels equipaments necessaris per als serveis de Cultura, bàsicament el que es refereix a mobiliari de despatxos en una primera fase.