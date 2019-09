Fi de la ballada i concurs de sardanes

Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 01/09/2019 a les 07:07

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'FI BALLADA I CONCURS DE SARDANES'

La 32a edició de l’Aplec de la sardana dels Pirineus acaba avui i omplirà de música i ball la jornada a la plaça dels Arínsols d’Encamp. La primera trobada serà a les 10.30 hores amb la Ballada de sardanes de set tirades amb les cobles La Falama de Farners i La Principal del Llobregat. A partir de les 16.30 hores, les cobles tornaran a tocar a la plaça amb motiu del 27è Concurs de colles improvisades amb sardanes de set tirades, on els participants hauran de mostrar el domini de la tècnica i de la creativitat per utilitzar-la en aquest ball de grup.

Plaça dels Arínsols

Encamp.



ACTIVITATS



-'FESTA DE FINAL DE TEMPORADA A PAL-ARINSAL'

Vallnord Pal-Arinsal ofereix diverses activitats per a joves i famílies com curses d’orientació, d’E-Bike, BTT, a peu i els Olympic Games, un circuit amb proves d’habilitat per etapes. El preu per realitzar cada prova és d’1 euro (forfet no inclòs)

PLAÇA DE LA CAUBELLA

Pal (La Massana)



EXPOSICIONS



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'LA CASA ROSSELL. UNA MIRADA INTERIOR'

Documentada des del segle XV, la Casa Rossell d’Ordino és una de les més importants d’Andorra. Al marge de ser una de les grans propietàries del país, la família Rossell compta amb personatges públics importants, entre els quals destaca Antoni Fiter i Rossell (1706-1748), redactor del Manual Digest. Morts els últims descendents sense hereus, l’ingent patrimoni va passar a mans de l’Estat el 1995. Amb les terres i edificis, el llegat inclou un nombre considerable d’objectes, de diverses tipologies i datats del segle XVII al segle XX i de gran valor cultural, que són el testimoni de la riquesa i de la importància de la família. La mostra se centra en diversos àmbits de la vida de la família Rossell representats simbòlicament pels objectes i organitzats per escenografies temàtiques (la riquesa i les propietats, la vida domèstica, la vida social i cultural, etcètera).

Era del Raser. Baixos del Museu Postal

Ordino. Fins al 30 de setembre.



-'VIDES DE MUNTANYA'

Un recorregut en fotografies de Natàlia Montané i textos d’Isabel de la Parte que desplega el dia a dia a les explotacions ramaderes d’alta muntanya que perviuen al país. Vides de muntanya és una mostra proposada i realitzada per Montané que, complementa el projecte Ramaderia d’alçada, fruit de la col·laboració entre el departament d’Agricultura i l’Arxiu d’Etnografia, iniciat el 2012 i que pretén donar veu al sector ramader, explicar al públic les seves maneres de treballar i, més enllà, el pes que tenen en l’economia i l’entrellat social del país.

Vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià

De dilluns a divendres de 9 a 22.30 h i dissabte de 10 a 13 h.





-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres.