Actualitzada 31/08/2019 a les 07:02

-'UN CAP DE SETMANA PLE DE SARDANES'

Els castells i les sardanes són dues de les tradicions més reconegudes del panorama català. Andorra, però, no es queda enrere en aquesta tradició i aquesta tarda acollirà el 32è aplec de la sardana dels Pirineus. La jornada començarà amb una arrossada popular per agafar forces i és que a les cinc de la tarda hi haurà el concurs de colles sardanistes a la plaça dels Arínsols amb la cobla La Flama de Farners. A les 18.30 hores es lliuraran els premis, però la millor congratulació serà el sopar de germanor posterior amb que es donarà per acabat l’aplec.

Plaça dels Arínsols (17.00 h)

Encamp



MÚSICA



-'VIBRAND EN CLAU DE SOUL, EN CONCERT'

Música en directe i el millor ambient al Chill Out de l’Aqualounge! Pots prendre un còctel mentre gaudeixes dels millors èxits d’abans i d’ara d’artistes com Amy Winehouse, Adele, Jamiroquai, Sting, Bruno Mars, Nina Simone, Beatles, Joss Stone, James Brown, Ray Charles i Tom Jobim, entre molts altres.

Anyós Park (21.30 h)

La Massana





ACTIVITATS



-'NITS D'ESTIU ALS MUSEUS - 'DON FRANCISCO DE ZAMORA''

Visita teatralitzada al barri antic d’Andorra la Vella amb Don Francisco de Zamora, que explica les seves aventures andorranes i ens transporta, per uns instants, a l’Andorra de finals del segle XVIII.

Centre històric (19.30 h)

Andorra la Vella



-'NITS D'ESTIU ALS MUSEUS' - VISITES NOCTURNES A LA MINA DE FERRO'

Tens curiositat de com eren i com són les mines de ferro del nostre país? Descobreix la mina i el camí dels traginers amb frontals amb les visites nocturnes a la Mina de Ferro. Cal portar frontal i la durada aproximada de la visita és de 2 hores i 30 minuts.

Ruta del ferro -Llorts (21.30 h)

Ordino



-'TALLER 'APROXIMACIÓ A LA FAUNA AUTÒCTONA DEL PIRINEU’

Activitat centrada en el coneixement de la fauna autòctona del Pirineu i especialment els endemismes del Parc Natural. Conèixer i ser capaç d’identificar les espècies és fonamental per posar de valor la seva funció dins de l’ecosistema. Coneixereu els principis de cadena tròfica i de dinàmica de poblacions mitjançant diverses dinàmiques participatives.

Parc natural del Comapedrosa (10.30 h)

La Massana



EXPOSICIONS



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'Robert Capa. Retrospectiva

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la Guerra Civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h. Diumenge, de les 10 a les 14.30 h.

Fins al 3 de novembre.



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Escaldes-Engordany