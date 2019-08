Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

30/08/2019

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'NOVA EDICIÓ DE 'BLUES NIGHT' A CANILLO'

Què millor per començar el cap de setmana que en un chill out amb música de fons? Canillo et dona la solució amb una nit de pur blues tradicional i contemporani en diferents estils. Des dl swing, rock, shuffle, fins el més pur calypso. Shuffle Express, amb Pablo Villar a la guitarra, Virginia Yáñez a la veu, Marc Millan al baix i Dante Falótico al teclat, tocarà temes del seu recent àlbum de debut Old Man Blues (2019) i versions d’èxits d'artistes com BB King, Muddy Waters, Junior Wells, Joe Bonamassa, Susan Tedeschi i Jr. Watson, entre d’altres.

Sport Hotel Village (21.30 h)

Canillo



MÚSICA:



-'HARD ROCK CAFÈ CONCERTS. REWND THE CASSETTES'

Reviu èxits dels 80 i 90 amb Rewind The Cassettes! Un duet acústic que versiona amb diferents estils: rock, pop, ska, música electrònica, etc.

Hard Rock Cafè (21.30 h)

Andorra la Vella



ACTIVITATS:



-'ANIMALS AL CARRER'

Ruta per a adults per les escultures de Samuel Salcedo que es troben per tot Escaldes. El punt de sortida és el CAEE i es recomana porta gorra i calçat còmode per a la caminada.

Centre d’art (11 h)

Escaldes-Engordany



-'NITS D'ESTIU ALS MUSEUS-VISITES NOCTURNES A LA MINA DE FERRA'

Tens curiositat de com eren i com són les mines de ferro del nostre país? Descobreix la mina i el camí dels traginers amb frontals amb les visites nocturnes a la Mina de Ferro. Cal portar frontal i la durada aproximada de la visita és de 2 hores i 30 minuts.

Ruta del ferro - Llorts (21.30 h)

Ordino



-'EXCURSIONS GUIADES A PEU A LA MUNTANYA'

Qui tingui ganes de fer una bona caminada pot pujar al fantàstic mirador del Roc de la Cauba o al circ glacial del pla de l’Estany.

Oficina de turisme

La Massana



EXPOSICIONS:



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'ROBERT CAPA, RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h. Diumenge, de les 10 a les 14.30 h.

Fins al 3 de novembre.



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres.



-'PASSIÓ PER LA PINTURA'

De l'artista Jaume Campmany, presentada en el marc del projecte Bingo Art i disponible fins a finals d'agost. L’exposició recull una mostra d’olis pintats en lli que representen els paisatges del nostre entorn. Les obres són també a la venda i aniran variant en els pròxims mesos.

Bingo Star’s

Andorra la Vella