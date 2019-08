Àlex Puig impartirà cursos per aprendre a escriure relats

L’escriptor local ha anunciat que serà l’encarregat d’impartir classes en un nou curs d’iniciació d’escriptura creativa en què els relats i les novel·les seran la base. Les classes, gratuïtes, han rebut més de 30 candidatures en dues setmanes, però la selecció final ha estat de vuit joves promeses amb ganes d’escriure i sorprendre amb les seves lletres. Puig, autor de quatre llibres d’èxit i guanyador de diferents premis, tindrà l’ajuda de dos escriptors locals més de rellevància com Ricard de la Casa i Elisabeth Zorita.

El temari es dividirà en tres blocs i començaran per aprendre diferents tècniques d’escriptura, continuant per