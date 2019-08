“Fer art deliberadament críptic em sembla de mala persona”

Divertit, irònic, irreverent, amb un costat més poètic en les peces de gran mida.

Samuel Salcedo (Barcelona, 1975) protagonitza l’estiu a ArtalRoc amb l’exposició Animals, unes peces escultòriques que surten als carrers escaldencs per trobar-se amb el públic i, si és possible, cridar-lo cap a la sala.



Comencem per aquest home-animal de l’exposició?

Fa anys que intento fer peces grans, d’una dimensió que vagi més enllà del meu àmbit, de les galeries, i tenia la intuïció que podia fer coses per a un altre context, d’exposició sense venda pel mig. Quan em van plantejar venir a ArtalRoc vaig proposar aquesta peça, aquest personatge amb un punt entre desconcertat i divertit i l’Ivan [Sansa, d’Acció Cultural del