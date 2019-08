Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'LLUM I GUITARRA AL LLAC D'ENGOLASTERS'

Espectacle de contemplació auditiva i visual en què l’espectador està immers en un ambient de quietud i calma. Una guitarra clàssica suaument trenca el silenci en un espai fosc, on a poc a poc, a mesura que les notes avancen, apareix la llum.

Inusual diàleg de música i llum amb la melangia com a leitmotiv a càrrec d’Emilio Cordero Checa, dissenyador d’il·luminació, artista sonor i tècnic creatiu, i de David Font Bernet, guitarrista professional, creador d’arts escèniques i arts sonores.

Hi haurà dues sessions: 23 i 24 d'agost, a les 21.30 h.

Llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany



MÚSICA:



-'HARD ROCK CAFE CONCERTS AMB KINCALLA'

El reconegut grup musical Kincalla ens visita per oferir la seva millor música. El repertori d’aquest vespre consistirà en un gran repertori propi que han anat fent al llarg dels anys d’experiència i un seguit de versions d’èxits de tots els temps.

Hard Rock Cafè (21.30 hores)

Andorra la Vella



ACTIVITATS:



-'NITS D'ESTIU ALS MUSEUS. VISITES NOCTURNES A LA MINA DE FERRO'

Visita nocturna a la mina del ferro per descobrir l’estructura i els camins dels traginers que treballaven durant moltes hores. Cal portar llum frontal per tal de fer la visita. Durada aproximada: 2 hores i 30 minuts

Ruta del Ferro

Ordino



EXPOSICIONS:



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'ROBERT CAPA, RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h. Diumenge, de les 10 a les 14.30 h.

Fins al 3 de novembre.



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres.