Una nit de màgia i espectacle a la festa major de la Seu d'Urgell

Actualitzada 22/08/2019 a les 07:01

Redacció Seu dUrgell

Tot i que la festa major de la Seu va començar ahir, aquesta nit arriba el primer plat fort amb l’espectacle de màgia del reconegut Mag Lari. El palau d’esports acollirà a les 10 de la nit una de les parades de la gira Una nit amb el Mag Lari, en què els assistents trobaran un recull de les millors il·lusions dels 25 anys que porta fent espectacles per tots els pobles d’arreu del món.

“Una nit amb el Mag Lari de sempre, amb la sorpresa, amb l’humor de sempre i, sobretot, amb la il·lusió de sempre” és com defineix l’il·lusionista l’espectacle que copsarà totes les mirades de l’Alt Urgell.

El mag barceloní té en el seu repertori fins a cinc espectacles diferents. Començant pel que farà aquesta nit a la Seu, seguit de 25 il·lusions, Lari Poppins, Ozom i Dolce Vita, tots ells amb un format únic i amb il·lusions diferents.

Per poder anar-hi, el públic podrà comprar les entrades anticipades per 12 euros a l’Oficina de Turisme o pagar-ne 15 a les taquilles del Palau d’Esports.