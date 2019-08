Les escultures de l’artista Àngel Calvente es fusionen enmig de la natura per protegir el bosc de l’Esquella del coll d’Ordino. Les prop de 30 noves formes que es dissimulen en la vegetació són una barreja de mans, cares i siluetes que intenten expressar sentiments.

El bosc de l’Esquella del coll d’Ordino està més viu que mai. Diu la llegenda que la zona del Bosc Viu és el lloc on neixen, creixen i es preparen els tions per fer acte de presència a totes les cases en èpoques nadalenques. Des de començaments d’agost, les famílies de tions tenen veïns, les gairebé trenta escultures que ha dissenyat l’artista Àngel Calvente.

El reconegut pintor i escultor andalús, resident des de petit, va ser el guanyador del concurs Bosc Viu que el comú va impulsar per seguir cridant l’atenció als excursionistes i curiosos que visiten la parròquia i s’apropen

