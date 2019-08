Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

-'ENCAMP BALLA A RITME DE BOSSA NOVA'

Aquest vespre la parròquia es posarà els seus millors vestits i és que el grup Vibrand en Clau de Soul encapçalarà un concert de soul, jazz, funk, pop, bossa nova... Amb música d’arreu del món, amb versions de cançons d’artistes com Sting, Amy Winehouse, Bruno Mars, Tom Jobim, Ray Charles, Joss Stone, James Brown i Michael Jackson i amb molt de ritme, la banda descarregarà tota la música a la plaça del Quart.

Si vols gaudir d’un capvespre musical, fresc i rítmic, deixa’t portar per la veu de la Virgínia i el groove del Marc i el Dante.

Plaça del Quart (20.00 hores)

Encamp



MÚSICA



-'MÚSIQUES DEL M´ON AMB VIGINIA & THE WOOLFS'

Un repertori basat en la música negra dels anys cinquanta, seixanta i setanta d’artistes com Etta James, Tina Turner o Aretha Franklin i, alhora, amb evocacions del blues i el soul més moderns de l’Amy Winehouse o Duffy. La formació desprèn una intensa energia i carisma a l’escenari que converteixen els seus concerts en una cita ineludible.

Plaça Coprínceps (19.30 hores)

Escaldes-Engordany



-'TARDES D'ESTIU A ENCAMP AMB XAROP DE CANYA'

Amb l’Home dels Nassos com a protagonista, la tarda a Encamp està preparada per ser un viatge trepidant ple de música, dansa, jocs i, sobretot, cançons.

Prat Gran (17.00 hores)

Encamp



-''ENCAMP EN CLAU DE LLUM' AMB ALIENA'

Grup format per cinc joves músics que gestionen els temps del rock, el metal, el grunge i el punk-pop amb una descaradura pròpia de la seva edat, que t’enganxa només escoltar-los.

Les seves cançons, darrere d’aquesta base guitarrera i dura, parlen d’amor, de la família, de la cerca de la felicitat...

Plaça dels Arínsols (22.00 hores)

Encamp



ACTIVITATS



-'JORNADA SOLIDÀRIA 'PAY WHAT YOU WISH''

Visita solidària a l’exposició Femina Feminae. L’import que es reculli en la venda d'entrades es destinarà íntegrament a Unicef Andorra, per al projecte a Bhutan.

Museu Carmen Thyssen (Tot el dia)

Escaldes-Engordany



EXPOSICIONS



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores. Fins al 28 de setembre.



-'ROBERT CAPA, RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabte, de les 10 a les 20 h. Diumenge, de les 10 a les 14.30 h.

Fins al 3 de novembre.



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, artista que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra. A la mostra que exhibeix la sala escaldenca –i que ja es va presentar al país, a la Mama Maria, la galeria que gestiona Toni Cruz– es pot contemplar una mostra de vistes de les set parròquies. Pintura a l’oli sobre la qual treballa la tècnica del collage.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres.