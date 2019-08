El concert 'Fantasies corals' de Ludger Lohmann tanca el XX festival Orgue&nd

Actualitzada 21/08/2019 a les 06:52

Òscar Serrano Andorra la Vella

El famós músic alemany Ludger Lohmann ha estat l’escollit per tancar aquest vespre el XX Orgue&nd amb un repertori especial en el qual es destaca Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, de Bach, que representa la serp com a símbol de Satanàs. No obstant, Lohmann també homenatjarà altres grans noms de la música clàssica amb Nun freut euch, lieben Christen g’mein, de Buxtehude, o Sonata núm. 6 en re menor, de Mendelssohn-Bartholdy.

Totes les melodies estaran adaptades a l’orgue, però mantindran l’essència original dels compositors. Ludger Lohmann és un dels noms propis del món de la música clàssica, llorejat en diversos concursos internacionals, d’entre els quals destaquen el Concurs de les Ràdios Alemanyes (Munic, 1979) i el Gran Premi de Chartres 1982. Ha fet nombrosos recitals a Europa, Amèrica, el Japó i Corea.