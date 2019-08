Ajornada al 13 de setembre l'actuació de teles acrobàtiques

Actualitzada 20/08/2019 a les 06:56

Redacció Andorra la Vella

L’Àrea de Museus i Monuments del Govern s’ha vist obligada a ajornar l’actuació de teles acrobàtiques que estava prevista per a aquest dijous en el marc de les Nits d’Estiu als Museus, va informar ahir l’executiu amb un comunicat. Per problemes aliens a l’organització, l’espectacle s’ha ajornat al 13 de setembre. Totes les persones que ja hagin fet la reserva poden optar per conservar-la per a la nova data.

L’espectacle mantindrà la mateixa hora de representació, a les 21 h, i continuarà sent gratuït. Les persones interessades hauran de fer una reserva prèvia al telèfon 835 852.

Vols... és un espectacle de la professora i artista Meritxell Rabassa. L’artista és especialista en dansa aèria, amb la qual crea coreografies entre el teatre i el circ que ens parlen del món i de la manera com tendim a percebre’l.