Dels llibres a la guitarra

El Sobrino del Diablo és el nom artístic que va escollir fa 21 anys Juan Gómez, monologuista, presentador de ràdio i, sobretot, músic. El cantautor va deixar la carrera com a professor de literatura espanyola per fer el salt als escenaris i ja ha fet 2.000 concerts.

Dels llibres de literatura clàssica a la guitarra elèctrica. De Fernando de Rojas, Luis de Góngora i Jorge Manrique a The Beatles, Rolling Stones i Queen. De professor de literatura a músic. Aquesta és la transformació que va encetar fa 21 anys Juan Gómez o, com es presenta en el món artístic, El Sobrino del Diablo.

Polifacètic com pocs, el barceloní visitarà aquesta nit La Fada Ignorant per portar al Principat el seu espectacle, que se situa enmig del concert i del monòleg. El seu xou sol estar protagonitzat per la música de cantautor. No obstant això, es caracteritza per fer