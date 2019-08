El Museu Thyssen i l'Unicef llancen una iniciativa per recaptar diners per a l'Àsia

Actualitzada 15/08/2019 a les 06:52

Òscar Serrano Andorra la Vella

El Museu Carmen Thyssen i el comitè per a l’Unicef van presentar ahir la nova iniciativa #Paywhatyouwish, que tindrà lloc el 22 d’agost.

La nova acció solidària recaptarà tots els ingressos de les entrades de dijous vinent i les donarà a l’Unicef. La intenció d’aquesta iniciativa és que els visitants puguin pagar l’ ingrés i donar tant com vulguin per ajudar l’asso­ciació.

Guillermo Cervera, director artístic del museu, va comentar la novetat de la iniciativa: “Aquesta és la primera edició d’aquesta jornada solidària i tant des del Museu com des de l’Unicef esperem que sigui tot un èxit i es pugui repetir els propers anys.”

Tots els diners recaptats es destinaran al projecte al Bhutan que té com a objectiu millorar l’accés a una educació inclusiva als infants amb discapacitats tant físiques com cognitives.