Actualitzada 11/08/2019 a les 07:16

El Trio Goldberg ofereix avui a les 19 hores a la Casa de la Vall un concert gratuït en el marc del Cicle ONCA Bàsic. Format per Francesc Planella com a violí, Laia Capdevila com a viola i Mireia Planas com a violoncel, aquest grup repassarà avui diverses composicions de Wolfang Amadeus Mozart. L’activitat l’organitza la Fundació ONCA.