“Tinc moltes ganes de fer un gran concert aquesta nit”

Cantant de sentiment, actriu de professió. Elena Gadel actua aquesta nit al solar de l’antiga estació de bombers per portar el seu últim disc, ‘Delicada’, a tots els andorrans

Després del seu pas per la segona edició del conegut programa de TVE Operación Triunfo, Elena Gadel ha seguit la seva carrera professional alternant la música i la interpretació. Amb més d’un milió i mig de reproduccions a Spotify, l’Elena combina els concerts amb el paper de Noe a la sèrie de TV3 Com si fos ahir. Aquest vespre torna a portar la seva música a Andorra a l’antiga estació de bombers, sota el paraigua del festival Ritmes, capital musical.



Es va donar a conèixer a través d’‘OT’. Com li va canviar la vida després de sortir de l’acadèmia?

La veritat és